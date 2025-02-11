Польша подняла авиацию из-за якобы действий России на Украине

Польша подняла в воздух военную авиацию, сославшись на якобы действия России на Украине как повод. Об этом пишет польское подразделение газеты Business Insider со ссылкой на оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
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