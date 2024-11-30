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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич возобновил тренировки и поедет с «Мэвз» в выездное турне. Словенец пропустил 5 матчей из-за травмы

Разыгрывающий «Далласа» в пятницу возобновил тренировки и поедет с техасцами в выездное турне, которое начнется в субботу в Солт-Лейк-Сити матчем против «Юты».

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