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Эдди Ольчик покинул пост аналитика матчей «Чикаго» на ТВ, который занимал 15 лет. Он будет освещать игры «Сиэтла»

Эдди Ольчик больше не будет аналитиком матчей «Чикаго» на телевидении.  Бывший форвард и тренер клубов НХЛ заявил, что не договорился с «Блэкхокс» о новом контракте.

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