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Дороги на Великую Новосёлку - либо под физическим, либо под огневым контролем ВС РФ

Дороги на Великую Новосёлку - либо под физическим, либо под огневым контролем ВС РФ

Российские войска сжимают полукольцо вокруг Великой Новосёлки на западе ДНР. После вхождения наших сил в населённый пункт Новый Комар уже не менее трети его территории перешло под контроль Вооружённых сил России ещё около четверти территории села – так называемая «серая зона».

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