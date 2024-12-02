Дороги на Великую Новосёлку - либо под физическим, либо под огневым контролем ВС РФ

Российские войска сжимают полукольцо вокруг Великой Новосёлки на западе ДНР. После вхождения наших сил в населённый пункт Новый Комар уже не менее трети его территории перешло под контроль Вооружённых сил России ещё около четверти территории села – так называемая «серая зона».