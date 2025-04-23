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Новости Тамбова

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Департамент по госохране памятников напомнил властям Тамбова ещё об одном ОКН

Департамент по госохране памятников напомнил властям Тамбова ещё об одном ОКН

Региональный департамент по государственной охране объектов культурного наследия объявил администрации Тамбова предостережение, связанное с обязательствами муниципалитета по сохранению дома №65, расположенного на улице Советской.

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