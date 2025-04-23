Департамент по госохране памятников напомнил властям Тамбова ещё об одном ОКН

Региональный департамент по государственной охране объектов культурного наследия объявил администрации Тамбова предостережение, связанное с обязательствами муниципалитета по сохранению дома №65, расположенного на улице Советской.
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