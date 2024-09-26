Московские дорожники привели в порядок две магистрали в Донецке и Луганске, передает mos.ru.На одной из самых загруженных дорог Луганска длиной почти восемь километров обновили асфальтовое покрытие, сделали новые тротуары, отремонтировали люки и нанесли дорожную разметку.