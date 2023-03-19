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Депутат Белик: присоединение Крыма объединило Россию

Депутат Белик: присоединение Крыма объединило Россию

Вступление в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополь объединило всю страну.

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