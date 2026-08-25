В Подмосковье открыли первый корпус ГИПа «Титан»: здесь будут делать роботов

Андрей Воробьёв и Антон Алиханов запустили первый корпус в новом индустриальном парке «Титан».В Ленинском городском округе Московской области начал работу первый производственный корпус государственного индустриального парка (ГИП) «Титан».
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