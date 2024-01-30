"Лежать всем": Этнические абу-бандиты нашли новый способ наживы на наших парнях Z - цены выросли в 6 раз. Теперь их поймали

ВА Валерий Андреюк Таксистов, которых они терроризировали, надо объединиться, изловить нескольких ублюдков, привязать за руки и ноги к четырем своим машинам и разорвать на части.

Пульхерия Djem Какая диаспора в принципе? Дагестан входит в состав России. Тут не может быть дагестанской диаспоры .Граждане России могут войти в русскую диаспору (шутка).В Дагестане есть русская диаспора?