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"Лежать всем": Этнические абу-бандиты нашли новый способ наживы на наших парнях Z - цены выросли в 6 раз. Теперь их поймали

УФСБ России по Белгородской области совместно с УМВД России по Белгородской области пресекли деятельность этнической преступной группы занимавшейся вымогательством у таксистов и "крышеванием" пассажироперевозок в Валуйском районе.

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Комментарии
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ВА
Валерий Андреюк
Таксистов, которых они терроризировали, надо объединиться, изловить нескольких ублюдков, привязать за руки и ноги к четырем своим машинам и разорвать на части.
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2 час.
Пульхерия Djem
Какая диаспора в принципе? Дагестан входит в состав  России. Тут не может быть дагестанской диаспоры .Граждане России могут войти в русскую диаспору (шутка).В Дагестане есть русская диаспора?
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1 час.
Аркадий Цыганов
Есть официальные органы власти. Диаспора - неофициальное объединение с непонятными правами. И если она вмешивается в работу государства, рассматривать как преступление.
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56 мин.

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