Тайны гробницы в древнем городе Оксирин

<p>Оксиринх - самый древний город Египта, расположенный на западном берегу реки Нил. Здесь группа археологов под руководством Эстер Понс из Национального археологического музея Испании и Майте Маскорт из Барселонского университета совершила открытие, которое привлекло внимание всего мира.