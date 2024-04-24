Тайны гробницы в древнем городе Оксирин

<p>Оксиринх - самый древний город Египта, расположенный на западном берегу реки Нил. Здесь группа археологов под руководством Эстер Понс из Национального археологического музея Испании и Майте Маскорт из Барселонского университета совершила открытие, которое привлекло внимание всего мира.
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