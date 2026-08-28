Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 921 подписчик

ИИ в Подмосковье обработал более 8,4 млн документов при оказании госуслуг

ИИ в Подмосковье обработал более 8,4 млн документов при оказании госуслуг

Московская область расширяет применение искусственного интеллекта в работе с гражданами и государственными органами в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных", сообщило Мингосуправление региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии