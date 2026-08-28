ИИ в Подмосковье обработал более 8,4 млн документов при оказании госуслуг

Московская область расширяет применение искусственного интеллекта в работе с гражданами и государственными органами в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных", сообщило Мингосуправление региона.
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