Более 400 человек приняли участие в турнире сотрудников спортивных организаций Карагандинской области

В Караганде прошёл двухдневный областной турнир среди сотрудников спортивных организаций. Победителем стала команда областной специализированной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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