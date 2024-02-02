«Я собираю вещи»: Раскрыт хитрый план Залужного против Зеленского

В Германии считают, что главком ВСУ Валерий Залужный мог сам слить информацию о своем увольнении. Именно это, вероятнее всего, не позволило президенту Украины Владимиру Зеленскому официально объявить об его отставке.
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