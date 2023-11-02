Певица Алла Пугачева приехала в Россию. Соответствующие сведения подтвердил в беседе с РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Источник подтвердил возвращение Пугачевой в Россию
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Наглая какая, не боится гнева народа? Будет ведь ходить и оглядываться!
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1 д.
ЕС
Елена Смирнова
Так ее Галкин послал недвижимость продавать
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1 д.
Николай Арзамасцев
Может процитируешь ЕЁ высказывания и выходки в отношении россиян?
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1 д.
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