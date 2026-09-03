Президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия выплаты на трет

Президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия выплаты на третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года.
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