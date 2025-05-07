Начинаются выборы нового Папы Римского: кардиналы собираются на конклав в Ватикане

В Ватикане кардиналы собираются на конклав, чтобы избрать нового Папу Римского. Более ста служителей престола окажутся в Сикстинской капелле в полной изоляции от внешнего мира, где они будут голосовать за кандидатов.
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