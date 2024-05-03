Павел Новоселов принял участие в работе съезда Совета муниципальных образований Пермского края

«Сегодня органы местного самоуправления ежедневно решают самые насущные для жителей вопросы, вносят важный вклад в модернизацию социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, обустройство территорий и населенных пунктов, – отметил Павел Новоселов.
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