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Без связи нет управления, без управления невозможна победа. Для военных связистов это не просто слова.

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