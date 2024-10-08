Без связи нет управления, без управления невозможна победа. Для военных связистов это не просто слова.
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Без связи нет управления, без управления невозможна победа. Для военных связистов это не просто слова.
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