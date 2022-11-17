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Появится ли на Android экосистема, как у Apple

Появится ли на Android экосистема, как у Apple

﻿﻿Похоже, никто не может превзойти Apple по популярности, функциональности и надежности. Выясняем, есть ли у компании сильные конкуренты.

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