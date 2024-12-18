Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной

Федеральная служба безопасности (ФСБ) 18 декабря сообщила о задержании 29-летнего гражданина Узбекистана по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.