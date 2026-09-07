Путешествие по Туве в поисках Тувы. У монгольской границы и в предгорьях Саян

В путешествие по Туве мы отправились на УАЗе Госкомохотнадзора. Сперва мы планировали посетить юго-западную границу республики – вдоль границы с Монголией и немного севернее; а потом провести учёт сибирского козерога на сплаве по правому притоку Енисея – Хемчику.