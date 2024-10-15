Белоусов: военные ведомства РФ и КНР солидарны в оценках мировых процессов

Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.