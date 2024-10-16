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Израилю напомнили, как страна была создана

Израилю напомнили, как страна была создана

Политик заявил, что премьер Израиля «не должен забывать, что его страна была создана указом ООН». Об этом он сказал на закрытом совете министров, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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