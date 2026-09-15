В Якутии сотрудники уголовного розыска раскрыли тяжкое преступление 12-летней давности, повлекшее гибель человека

Оперативники отдела МВД России по Чурапчинскому району совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) задержали 45-летнего жителя села Чурапча, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины более 12 лет назад.