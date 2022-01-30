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Ступак показала, как сборную России по лыжным гонкам встречали в аэропорту Пекина

Ступак показала, как сборную России по лыжным гонкам встречали в аэропорту Пекина

Российская лыжница Юлия Ступак показала, как сборную России встречали в аэропорту в Пекине.  Сегодня российские лыжники прилетели в Китай для участия в Олимпийских играх.

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