ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Кто-то бесконечно обсуждает, а кто-то без обсуждений берет и делает

Кто-то бесконечно обсуждает, а кто-то без обсуждений берет и делает

Из разряда: нам есть, на что посмотреть у наших «братьев» из стран Средней Азии и сделать для себя важные выводы.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Не глупее Дума нас с вами, только подкуплены большинство Думцев теми же мигрантами, вот и отрабатывают.
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6 час.
ninikooo Митусова
Депутаты сидят на мешках с деньгами от диаспор и всяких террористических организаций, как они могут принимать законы, которые лишат их «Левака» , на которые они возводят замки и собирают ретромобили»?!
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5 час.
ВК
Виктор Каменский
Хватит прогинаться.
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4 час.

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