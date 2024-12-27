Из разряда: нам есть, на что посмотреть у наших «братьев» из стран Средней Азии и сделать для себя важные выводы.
Кто-то бесконечно обсуждает, а кто-то без обсуждений берет и делает
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Не глупее Дума нас с вами, только подкуплены большинство Думцев теми же мигрантами, вот и отрабатывают.
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6 час.
ninikooo Митусова
Депутаты сидят на мешках с деньгами от диаспор и всяких террористических организаций, как они могут принимать законы, которые лишат их «Левака» , на которые они возводят замки и собирают ретромобили»?!
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5 час.
ВК
Виктор Каменский
Хватит прогинаться.
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4 час.
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