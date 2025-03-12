Николай Азаров: Западная Европа пытается подтолкнуть Трампа к продолжению конфликта в Украине

Почему ряд стран Европы пытаются подтолкнуть США к продолжению конфликта в Украине? Каковы основные причины того, что администрация в Западной Европе ставит себя в противоположность к Трампу? Какие могут быть последствия для США, если их втянут в авантюру с Россией по вмешательству в конфликт в Украине? Ряд стран Европы пытаются подтолкнуть США к продолжению конфликта в Украине.