Почему ряд стран Европы пытаются подтолкнуть США к продолжению конфликта в Украине? Каковы основные причины того, что администрация в Западной Европе ставит себя в противоположность к Трампу? Какие могут быть последствия для США, если их втянут в авантюру с Россией по вмешательству в конфликт в Украине? Ряд стран Европы пытаются подтолкнуть США к продолжению конфликта в Украине.
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