Нуланд пообещала «сотни, сотни и сотни» новых санкций против России

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне в четверг, 22 февраля, заявила, что Белый дом готов в ближайшие дни ввести против России «сотни, сотни и сотни» санкций, – сообщают СМИ.