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Нуланд пообещала «сотни, сотни и сотни» новых санкций против России

Нуланд пообещала «сотни, сотни и сотни» новых санкций против России

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне в четверг, 22 февраля, заявила, что Белый дом готов в ближайшие дни ввести против России «сотни, сотни и сотни» санкций, – сообщают СМИ.

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