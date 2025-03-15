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Депутат Говырин объяснил, как самозанятым гражданам получить страховую пенсию

Депутат Говырин объяснил, как самозанятым гражданам получить страховую пенсию

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, что страховая пенсия по старости для самозанятых граждан напрямую зависит от страхового стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

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