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"Грохот стоит жуткий": жители Владивостока засняли, что творится в крупном районе

"Грохот стоит жуткий": жители Владивостока засняли, что творится в крупном районе

Жители Владивостока засняли на видео то, что творится в одном из крупных районов города. Дело в том, что на Второй Речке возле жилого дома на Русской рабочие, по словам жильцов, начали ремонт крыши.

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