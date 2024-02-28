Владимир Башмаков: У Red Bull немалое преимущество по меркам современной Ф1

Владимир Башмаков: У Red Bull есть запас – в современной Формуле 1 это немалоЛичный архив Владимира БашмаковаНасколько за зиму прибавила Ferrari? Какой отрыв Red Bull Racing и что не так с машиной McLaren? Об этом интервью AUTOSPORT.
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