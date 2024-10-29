Водитель протащил полицейского на двери авто в Алматинской области

Водитель нарушил правила дорожного движения и протащил полицейского на двери своего автомобиля. Как отметили в департаменте полиции региона, при патрулировании участка в селе Байсеит сотрудники батальона патрульной полиции Канат Темирбаев и Эльдар Махмудов за нарушение ПДД остановили 34-летнего жителя села Достык, управлявшего автомобилем Toyota Ipsum.