В Киевской области удалось поразить спецназ ВСУ и иностранных наемников

Места дислокации спецназа ВСУ и иностранных наемников в Киевской области поразили своими ударами российские войска, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, 23 марта сообщает РИА Новости.
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