Илон Маск оценил Tesla Cybertruck Кадырова с пулемётом на крыше

Известный американский предприниматель заявил, что не дарил главе Чечни Кадырову Tesla Cybertruck.Илон Маск был вынужден прокомментировать недавнее заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он якобы получил от него электрокар Tesla Cybertruck, на который политик приделал пулемёт для последующей отправки дорогостоящего автомобиля в зону СВО.
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