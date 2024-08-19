Илон Маск оценил Tesla Cybertruck Кадырова с пулемётом на крыше

Известный американский предприниматель заявил, что не дарил главе Чечни Кадырову Tesla Cybertruck.Илон Маск был вынужден прокомментировать недавнее заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он якобы получил от него электрокар Tesla Cybertruck, на который политик приделал пулемёт для последующей отправки дорогостоящего автомобиля в зону СВО.