Американский сенатор Грэм сообщил, что опасается теракта сильнее, чем когда-либо

Представитель республиканской партии в сенате Соединённых Штатов Америки Линдси Грэм поделился сведениями о том, что ранее не было такого момента, когда его настолько сильно пугала возможность теракта на территории державы.
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