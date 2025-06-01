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В Брянской области взорванный мост рухнул на поезд. 7 человек погибли и 69 пострадали. В подрыве подозревают украинских диверсантов

В Брянской области взорванный мост рухнул на поезд. 7 человек погибли и 69 пострадали. В подрыве подозревают украинских диверсантов

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву.

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