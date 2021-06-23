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Остатки средств из ликвидируемых НПФ будут направляться на счета граждан

Правительство не поддержало идею депутатов направить профицит средств пенсионных накоплений, выявленный после удовлетворения требований всех кредиторов ликвидируемых НПФ, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН), пишет «Коммерсант».

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