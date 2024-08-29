«Подорожник» отмечает День знаний и Год семьи лимитированными картами и брелоками

В городе на Неве в честь Дня знаний «Подорожник» засияет праздничными красками. А для тех, кто хочет добавить к своей карте капельку тепла, будут представлены специальные брелоки «Подорожник» с дизайном, посвященным Году семьи в России.
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