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«Подорожник» отмечает День знаний и Год семьи лимитированными картами и брелоками

«Подорожник» отмечает День знаний и Год семьи лимитированными картами и брелоками

В городе на Неве в честь Дня знаний «Подорожник» засияет праздничными красками. А для тех, кто хочет добавить к своей карте капельку тепла, будут представлены специальные брелоки «Подорожник» с дизайном, посвященным Году семьи в России.

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