Карасев о ресурсах Украины: «К осени 2025 резервы иссякнут» конец сво Украинский политолог Вадим Карасев в интервью «Московскому… Сроки завершения СВО и истощение резервов ВСУ: что говорят эксперты и позиция Кремля .
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