✅ Аксёнов: Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг «Заслуженное уважение в нашем обществе вызывают люди в форме.
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✅ Аксёнов: Сотрудники МВД по Республике Крым достойно выполняют свой долг «Заслуженное уважение в нашем обществе вызывают люди в форме.