Марина Кравец сыграет царевну Триодиннадцать: ТНТ впервые выпустит оригинальную сказку вместо пародии

Уже четыре года новогодняя ночь на ТНТ заканчивается предсказуемо: одни зрители смеются над новыми фильмами до слёз, другие хватаются за сердце и говорят, что у них отняли детство.
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