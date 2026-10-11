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Марина Кравец сыграет царевну Триодиннадцать: ТНТ впервые выпустит оригинальную сказку вместо пародии

Марина Кравец сыграет царевну Триодиннадцать: ТНТ впервые выпустит оригинальную сказку вместо пародии

Уже четыре года новогодняя ночь на ТНТ заканчивается предсказуемо: одни зрители смеются над новыми фильмами до слёз, другие хватаются за сердце и говорят, что у них отняли детство.

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