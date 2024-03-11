🗣 Председатель Народного Совета ДНР Артём Жога: Бойцы СВО отдают жизнь на фронте ради детей Всё, что делается на фронте — не зря.
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🗣 Председатель Народного Совета ДНР Артём Жога: Бойцы СВО отдают жизнь на фронте ради детей Всё, что делается на фронте — не зря.