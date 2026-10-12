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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что Зеленский должен сфокусироваться на сделке по Украине

Трамп заявил, что Зеленский должен сфокусироваться на сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен уделить основное внимание достижению договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

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