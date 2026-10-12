Трамп заявил, что Зеленский должен сфокусироваться на сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен уделить основное внимание достижению договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.
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