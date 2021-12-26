За сутки в России подтвержден 23 721 случай COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2180 2 Санкт-Петербург 1851 3 Московская область 1565 4 Краснодарский край 570 5 Свердловская область 564 6 Иркутская область 546 7 Пермский край 545 8 Красноярский край 531 9 Челябинская область 528 10 Ростовская область 518 11 Самарская область 498 12 Алтайский край 468 13 Хабаровский край 452 14 Приморский край 444 15 Воронежская область 399 16 Омская область 396 17 Нижегородская область 388 18 Новосибирская область 369 19 Республика Башкортостан 348 20 Ленинградская область 346 21 Кемеровская область 342 22 Ставропольский край 324 23 Саратовская область 311 24 Волгоградская область 294 25 Тверская область 292 26 Тюменская область 288 27 Пензенская область 285 28 Архангельская область 277 29 Ульяновская область 271 30 Вологодская область 270 31 Владимирская область 258 32 Ярославская область 253 33 Амурская область 240 34 Липецкая область 225 35 Тульская область 225 36 Астраханская область 222 37 Кировская область 215 38 Белгородская область 211 39 Смоленская область 207 40 Республика Карелия 203 41 Забайкальский край 203 42 Брянская область 203 43 Тамбовская область 201 44 Республика Коми 191 45 Республика Бурятия 191 46 Калужская область 191 47 Калининградская область 186 48 Ханты-Мансийский автономный округ 186 49 Орловская область 184 50 Ивановская область 179 51 Мурманская область 168 52 Оренбургская область 166 53 Рязанская область 160 54 Курганская область 158 55 Псковская область 155 56 Курская область 151 57 Новгородская область 149 58 Томская область 141 59 Сахалинская область 135 60 Республика Дагестан 126 61 Республика Крым 117 62 Республика Саха (Якутия) 110 63 Республика Хакасия 109 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 98 65 Республика Татарстан 98 66 Кабардино-Балкарская Республика 95 67 Республика Адыгея 86 68 Республика Мордовия 85 69 Удмуртская Республика 84 70 Республика Ингушетия 81 71 Республика Чувашия 78 72 Республика Северная Осетия-Алания 76 73 Чеченская Республика 70 74 Карачаево-Черкесская Республика 68 75 Севастополь 61 76 Костромская область 60 77 Республика Марий Эл 57 78 Республика Алтай 32 79 Камчатский край 29 80 Магаданская область 23 81 Еврейская автономная область 23 82 Республика Калмыкия 15 83 Республика Тыва 13 84 Ненецкий автономный округ 7 85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 392 020 случаев (+0,23%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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