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В Анжеро-Судженске Кемеровской области полицейские задержали местного жителя с крупной партией марихуаны

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу получили оперативную информацию о том, что ранее судимый 40-летний местный житель хранит запрещенные вещества.

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