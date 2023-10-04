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Боррель уже умоляет. Когда начнёт плакать?

Боррель уже умоляет. Когда начнёт плакать?

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, скажем прямо, оказался в неудобной ситуации. Ещё вчера он рассказывал миру о джунглях и саде, настаивал на единственно верном пути поддержки Украины и упивался собственной значимостью.

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