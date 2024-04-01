Геймплей Naraka: Bladepoint Mobile с китайской беты Компания 24 Entertainment запустила закрыт...

Геймплей Naraka: Bladepoint Mobile с китайской бетыКомпания 24 Entertainment запустила закрытое бета-тестирование мобильной королевской битвы Naraka: Bladepoint Mobile для китайских игроков, и один из участников этой сессии поделился геймплеем.
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