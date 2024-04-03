Экс-посол Франции Аро: Украина потерпит поражение без помощи США и Европы

Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что Украину ждет поражение в конфликте с Россией в случае прекращения финансовой помощи со стороны Вашингтона, а также при недостаточном наращивании военно-промышленных мощностей Европы.
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