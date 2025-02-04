Без мобилизации российские генералы научились воевать не числом, а уменьем – Чадаев

Лишь дефицит личного состава заставляет российских генералов постигать тонкое военное искусство. Такое мнение на канале «Ваши новости» высказал московский политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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