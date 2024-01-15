РБК: первые самолеты Ту-214 "Аэрофлота" будут рассчитаны на 175 пассажиров

Первые 11 самолетов Ту-214 для авиакомпании "Аэрофлот" будут вмещать 175 пассажиров. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на переписку "Аэрофлота" и производителя самолетов Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в "Ростех").