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РБК: первые самолеты Ту-214 "Аэрофлота" будут рассчитаны на 175 пассажиров

РБК: первые самолеты Ту-214 "Аэрофлота" будут рассчитаны на 175 пассажиров

Первые 11 самолетов Ту-214 для авиакомпании "Аэрофлот" будут вмещать 175 пассажиров. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на переписку "Аэрофлота" и производителя самолетов Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в "Ростех").

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